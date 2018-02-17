HABER

Evliliğe dair herşey Ankaralılara sunulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 09:19 | Son Güncelleme

Evliliğe dair herşeyin tanıtılacağı Ankaranın tek “Evlilik Hazırlıkları Festivali ve Fuarı” 2.

Evliliğe dair herşeyin tanıtılacağı Ankaranın tek “Evlilik Hazırlıkları Festivali ve Fuarı” 2. kez Ankaralılarla buluşuyor. 22, 23, 24, 25 Şubat 2018 tarihlerinde Altınpark ANFA fuar alanında Evlilik Hazırlıları Fuarı başlıyor. Yeni sezon gelinlik modellerinin sergileneceği fuarda 4 günde toplam 20 defile düzenlenecek. Fuarda, evlenecek olan çiftler ev dekor ve mobilya firmalarını da bulabilecekler.
Dünya’da ilk kez
Öte yandan, Evlilik Hazırlıkları Festivali ve Fuarında bir çifte özel düğün organizasyonu da gerçekleştirilecek. Gerçek bir düğün organizasyonu olacak. Yirmiye yakın nikah kıyma işlemi de fuarda gerçekleştirilecek.
Fuarda 4 gün boyunca her gün gelinlik firmaları moda evleri ve kuaförler 2018 düğün trendleri ile ilgili 20 defile organizasyonu düzenleyecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınırda 50 yıldır demir dövüp ekmeğini çıkartıyor

Sınırda 50 yıldır demir dövüp ekmeğini çıkartıyor

Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.