Evliliğe dair herşey Ankaralılara sunulacak

Evliliğe dair herşeyin tanıtılacağı Ankaranın tek “Evlilik Hazırlıkları Festivali ve Fuarı” 2. kez Ankaralılarla buluşuyor. 22, 23, 24, 25 Şubat 2018 tarihlerinde Altınpark ANFA fuar alanında Evlilik Hazırlıları Fuarı başlıyor. Yeni sezon gelinlik modellerinin sergileneceği fuarda 4 günde toplam 20 defile düzenlenecek. Fuarda, evlenecek olan çiftler ev dekor ve mobilya firmalarını da bulabilecekler.

Dünya’da ilk kez

Öte yandan, Evlilik Hazırlıkları Festivali ve Fuarında bir çifte özel düğün organizasyonu da gerçekleştirilecek. Gerçek bir düğün organizasyonu olacak. Yirmiye yakın nikah kıyma işlemi de fuarda gerçekleştirilecek.

Fuarda 4 gün boyunca her gün gelinlik firmaları moda evleri ve kuaförler 2018 düğün trendleri ile ilgili 20 defile organizasyonu düzenleyecek.