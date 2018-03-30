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Evlilik festivaline mücevherler damgasını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA)Kayseri'de 5 yıldızlı bir otelin ev sahipliğinde gerçekleşen evlilik festivalinde 2018 yılının düğün konseptleri evlilik hazırlığı yapan çiftlerin beğenisine sunulurken, en az 20 bin dolara satılan pırlanta mücevherlerde festivalde mankenler tarafından sergilendi.

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA)Kayseri'de 5 yıldızlı bir otelin ev sahipliğinde gerçekleşen evlilik festivalinde 2018 yılının düğün konseptleri evlilik hazırlığı yapan çiftlerin beğenisine sunulurken, en az 20 bin dolara satılan pırlanta mücevherlerde festivalde mankenler tarafından sergilendi. Radisson Blu Otel'in ev sahipliğinde Kayseri'de ' Evlilik Festivali' düzenlendi. Takım elbise, gelinlik, mobilya, düğün organizasyon, mücevher ve güzellik merkezinden oluşan 10 firmanın katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin en çok ilgi gören stantlarından birisi ise altın ve pırlantalar olduğu stant oldu. Ellerinde ve boyunlarında en az 20 bin dolarlık pırlantaları sergileyen mankenler ışıltılı bir görüntü oluşturdu. Festivale katılan Gülsoy Mücevher Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gülsoy yaptığı açıklamada, Yapılan bu fuarlar Kayseri'nin marka değerini artırması için çok önemlidir. Yerel firmaların bu türdeki fuarlara katılması çok önemli. Festivalde sergilediğimiz dikkat çeken ürünlerden birisi olan 100 yıllık geçmişe sahip olan Kayseri Burması bileziğidir. Geçmiş dönemlerde yarım kiloya kadar yaptırılan bu bilezik, şimdi ekonomik durum nedeniyle 120 grama kadar düştü. Ortalama fiyatı 75 Bin TL'den başlayan bu bileziğin dışından ilgi gören ürünlerden birisi de pırlantalardır. 14 kırat taşlara sahip pırlantalar 20 ile 25 bin dolara arasında değişen fiyata sahiptir. dedi.

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