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Evlilik Okulundan 145 çift daha mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Evlilik Okulunda eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 145 çift, düzenlenen törenle mezuniyet sertifikalarını ve çamaşır makinesi hediyelerini aldı.Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak.

Evlilik Okulundan 145 çift daha mezun oldu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Evlilik Okulunda eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 145 çift, düzenlenen törenle mezuniyet sertifikalarını ve çamaşır makinesi hediyelerini aldı.
Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.
Bizim için önemli bir proje
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu’nu önemsediğini ve 2009 yılında başlatılan projenin patentinin Şahinbey Belediyesi’ne ait olduğunu dikkat çekerek, "Patenti belediyemize olan Evlilik Okulu’nda evliliğin önemi anlatılıyor. İnsan hayatı boyunca bir kez doğar, evlenir ve ölür. Evlilik Okulu eğitimlerimizi önemsiyoruz. Burada öğreneceğiniz bir kelime belki de hayatınızın kurtulmasına, mutluğunuza ve bir sıkıntıdan kurtulmanıza vesile olacaktır. Bu projemizde evliliğin, dini, sağlık ve iletişim yönleri anlatılıyor. Bu anlamda birçok kurumda bu projemize destek veriyor. Huzurlu bir toplum elde etmek için huzurlu bir aile çok önemli. Aileyi sağlam tutarsak, huzurlu bir topluma sahip oluruz. Suç örgütleri boşanmış eşlerin çocuklarına veya anne babası vefat etmiş çocuklara musallat oluyor. Bu nedenle kendi ailemize, çocuklarımıza ve çevremize sahip çıkmamız gerekiyor. Evlilik Okulu Projemiz bu anlamda çiftlerimize hayati önem taşıyan çok önemli bilgiler öğretiyor” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Evlilik Okulu’na katılan kursiyerlere sertifikalarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu verdi.

Evlilik Okulundan 145 çift daha mezun oldu

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