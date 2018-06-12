Evliya Çelebi'nin 'korkunç' dediği Sabuncubeli Tüneli böyle açıldı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir-Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin temel atma ve açılış törenine katıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM, KLASİK OTOMOBİLLE GEÇTİ



Başbakan Yıldırım, açılış töreninin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte 1957 model playmouth savoy marka gümüş rengi klasik otomobille tünelden geçti.

"KORKUNÇ SABUNCUBELİ"



Yıllardır vatandaşların dört gözle beklediği, Evliya Çelebi'nin Seyahatname’sinde 'korkunç Sabuncubeli' olarak tasvir ettiği bölgede Sabuncubeli Tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Başbakan Yıldırım’ın İzmir’deki 35 projesinden biri olan tüneller, hem Manisa ve İzmir arasını 45 dakikadan 15 dakikaya indirecek hem de sürücülere daha güvenli bir yol imkanı sağlayacak. Yapımına 2011 yılında başlanan Sabuncubeli Tünelleri’ndeki tüplerin uzunluğu 4 bin 70 metre olarak planlandı. Sabuncubeli Tünelleri, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için ücretsiz olacak. Başbakan Yıldırım, Uşak’taki mitingin ardından Manisa’ya indi ve tünelleri kullanarak İzmir’e geldi.