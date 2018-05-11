Evliya Çelebi yazdı, Eski Cami mevsim çiçekleriyle donatıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yola çıkarak, Eski Cami'nin içine gül ve karanfil olmak üzere 5 bin mevsim çiçeği koydu. Edirne'de 1403 yılında yapımına başlanan ve 1414 yılında Sultan Mehmet Çelebi tarafından tamamalanıp ibadete açılan Eski Cami, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, caminin 'mevsim çiçekleriyle donatılmış' yazması nedeniyle 5 yıldır geleneksel olarak, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mevsim çiçekleriyle donatıyor. Bu yıl da Vakıf Haftası nedeniyle cami gül ve karanfil başta olmak üzere, 5 bin adet mevsim çiçeğiyle donatıldı. Vazo ve halı üzerine konulan çiçekler arasında saf tutan cemaat namazlarını kılıp, ibadetlerini yerine getirmesinin ardından cemaate pilav ayran dağıtıldı. Etkinliği sonunda ise Edirne mehteran takımı cami avlusunda mini konser verdi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, 5 yıldır bu geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak birçok etkinlik gerçekleştirdik. Edirne Eski Cami de 5 yıl önce başlattığımız geleneğimizi devam ettiriyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde şu şekilde bahsediyor, 'öyle bir ulu camidir ki' yazılarından bahsettikten sonra caminin 'mevsim çiçekleriyle donatıldığından' bahsediyor. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Vakıf Haftası'nda cuma gününe denk gelen gününde, camiyi mevsim çiçekleriyle donatıyoruz. Böylece vatandaş camiye girdiğinde çiçek kokularını alabiliyor. Yüzyıllar önce başlatılan geleneği yaşatmış oluyoruz. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bugün burada 5 bin adet mevsim çiçeğini temin ettik. Gül ve karanfil başta olmak üzere. Bunları safların arasına yerleştirerek, camimizin hoş güzel kokuya büründüğünü sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

