HABER

Evliya Çelebi yazdı, Eski Cami mevsim çiçekleriyle donatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yola çıkarak, Eski Cami'nin içine gül ve karanfil olmak üzere 5 bin mevsim çiçeği koydu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yola çıkarak, Eski Cami'nin içine gül ve karanfil olmak üzere 5 bin mevsim çiçeği koydu. Edirne'de 1403 yılında yapımına başlanan ve 1414 yılında Sultan Mehmet Çelebi tarafından tamamalanıp ibadete açılan Eski Cami, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, caminin 'mevsim çiçekleriyle donatılmış' yazması nedeniyle 5 yıldır geleneksel olarak, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mevsim çiçekleriyle donatıyor. Bu yıl da Vakıf Haftası nedeniyle cami gül ve karanfil başta olmak üzere, 5 bin adet mevsim çiçeğiyle donatıldı. Vazo ve halı üzerine konulan çiçekler arasında saf tutan cemaat namazlarını kılıp, ibadetlerini yerine getirmesinin ardından cemaate pilav ayran dağıtıldı. Etkinliği sonunda ise Edirne mehteran takımı cami avlusunda mini konser verdi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, 5 yıldır bu geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak birçok etkinlik gerçekleştirdik. Edirne Eski Cami de 5 yıl önce başlattığımız geleneğimizi devam ettiriyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde şu şekilde bahsediyor, 'öyle bir ulu camidir ki' yazılarından bahsettikten sonra caminin 'mevsim çiçekleriyle donatıldığından' bahsediyor. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Vakıf Haftası'nda cuma gününe denk gelen gününde, camiyi mevsim çiçekleriyle donatıyoruz. Böylece vatandaş camiye girdiğinde çiçek kokularını alabiliyor. Yüzyıllar önce başlatılan geleneği yaşatmış oluyoruz. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bugün burada 5 bin adet mevsim çiçeğini temin ettik. Gül ve karanfil başta olmak üzere. Bunları safların arasına yerleştirerek, camimizin hoş güzel kokuya büründüğünü sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar! Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.