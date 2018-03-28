‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ AKM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 30 Mart Cuma günü saat 20.00’da AKM’de düzenlenecek olan ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ paneli ile sona erecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür-Sanat Etkinlikleri ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ paneli ile sona erecek. 30 Mart Cuma günü saat 20.00’da Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilecek olan panele, Prof. Dr. Yaşar Ertaş, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal ve Sabri Koz konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Mart Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ panel ile sona erecek. Tüm hemşehrilerimiz panelimize davetlidir” ifadelerine yer verildi.