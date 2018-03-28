‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ AKM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 30 Mart Cuma günü saat 20.00’da AKM’de düzenlenecek olan ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ paneli ile sona erecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür-Sanat Etkinlikleri ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ paneli ile sona erecek. 30 Mart Cuma günü saat 20.00’da Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilecek olan panele, Prof. Dr. Yaşar Ertaş, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal ve Sabri Koz konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Mart Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ panel ile sona erecek. Tüm hemşehrilerimiz panelimize davetlidir” ifadelerine yer verildi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
Turistler Antalya'ya akın ediyor
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum