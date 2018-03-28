HABER

‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ AKM’de konuşulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 30 Mart Cuma günü saat 20.00’da AKM’de düzenlenecek olan ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ paneli ile sona erecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür-Sanat Etkinlikleri ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ paneli ile sona erecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 30 Mart Cuma günü saat 20.00’da AKM’de düzenlenecek olan ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ paneli ile sona erecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür-Sanat Etkinlikleri ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ paneli ile sona erecek. 30 Mart Cuma günü saat 20.00’da Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilecek olan panele, Prof. Dr. Yaşar Ertaş, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal ve Sabri Koz konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Mart Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Evliya Çelebi’nin Dünyası’ panel ile sona erecek. Tüm hemşehrilerimiz panelimize davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldiYaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
İstanbul'da ilginç keçi kavgası!İstanbul'da ilginç keçi kavgası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi. Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi. Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

TSK: Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!

Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!

E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi: Bir haftada 128 bin 960 kez!

E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi: Bir haftada 128 bin 960 kez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.