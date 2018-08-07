Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakarak hayvanlara bakmaya gittiği, döndükten sonra yerinde bulamadığı belirtilen küçük kıza 4 haftadır ulaşılamadı.
Bölgede, AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışmalarının 29. gününde Atış'ın kaybolduğu belirtilen çadırın yanındaki alan kepçeyle kazıldı.
Kazı yapılırken, Ankara'dan yeniden getirilen kadavra arama köpeği "Boomer" da alanda arama yaptı. Kazı ve arama çalışmalarında herhangi bir ize ulaşılamadı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında, ailenin 5 yakın akrabasının incelemeye alınan cep telefonları jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.
Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadeleri üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, ancak herhangi bir ize rastlanamamıştı.
Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ve baba Burhan Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmada bazı kişilerin de ifadelerine başvurulmuştu.
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