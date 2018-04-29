EVTEKS 50 bin yabancı ziyaretçi ile rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nda (EVTEKS) 120 ülkeden 50 bin 193 ev tekstili alıcısı, katılımcı firmalarla yeni iş bağlantıları kurdu.

CNR Holding açıklamasına göre, holdingin yenilenen data ve yabancı ziyaretçi biriminin yanı sıra yurt dışında bulunan şirketlerinin çalışmaları sayesinde dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS yerli ve yabancı ziyaretçi rekoru kırdı.

Yabancı ziyaretçi rakamında yüzde 20’lik bir artış sağlanarak yeni bir rekora daha imza atılan fuarda, 120 ülkeden 50 bin 193 ev tekstili alıcısı, katılımcı firmalarla yeni iş bağlantıları kurdu. Ev tekstili sektörüne ilişkin binlerce ürünün sergilendiği 24. EVTEKS’i aralarında ABD, Almanya, İran, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Sibirya, Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Yunanistan’ın da olduğu ev tekstili alıcıları ziyaret etti.

Yenilenen data ve yabancı ziyaretçi biriminin yanı sıra yurt dışında bulunan şirketleri sayesinde EVTEKS’in yabancı ziyaretçi rekorunun kırılmasının sağlayan CNR Holding, birçok yabancı dile hakim tele-marketing ekibi ile her yıl organize ettiği 50 fuar için de aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.