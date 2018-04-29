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EVTEKS 50 bin yabancı ziyaretçi ile rekor kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

Fuar, ev tekstili sektörünün bu yıl hedeflediği 3 milyar dolar ihracata yüzde 30’luk bir katkı sağladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nda (EVTEKS) 120 ülkeden 50 bin 193 ev tekstili alıcısı, katılımcı firmalarla yeni iş bağlantıları kurdu.

CNR Holding açıklamasına göre, holdingin yenilenen data ve yabancı ziyaretçi biriminin yanı sıra yurt dışında bulunan şirketlerinin çalışmaları sayesinde dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS yerli ve yabancı ziyaretçi rekoru kırdı.

Yabancı ziyaretçi rakamında yüzde 20’lik bir artış sağlanarak yeni bir rekora daha imza atılan fuarda, 120 ülkeden 50 bin 193 ev tekstili alıcısı, katılımcı firmalarla yeni iş bağlantıları kurdu. Ev tekstili sektörüne ilişkin binlerce ürünün sergilendiği 24. EVTEKS’i aralarında ABD, Almanya, İran, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Sibirya, Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Yunanistan’ın da olduğu ev tekstili alıcıları ziyaret etti.

Yenilenen data ve yabancı ziyaretçi biriminin yanı sıra yurt dışında bulunan şirketleri sayesinde EVTEKS’in yabancı ziyaretçi rekorunun kırılmasının sağlayan CNR Holding, birçok yabancı dile hakim tele-marketing ekibi ile her yıl organize ettiği 50 fuar için de aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) desteği ile organize edilen fuara toplamda ise 135 bin 158 ziyaretçi ilgi gösterdi. Ev tekstili sektöründeki son gelişmelerin sergilendiği EVTEKS Fuarı’nda, trend ve modaya yön veren ürünler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

- EVTEKS Fuarı’ndan ihracata büyük destek

Fuar, ev tekstili sektörünün bu yıl hedeflediği 3 milyar dolar ihracata yüzde 30’luk bir katkı sağladı. Fuarda gerçekleşen ikili iş görüşmeleri ve yeni iş bağlantıları sayesinde bu katkının yeni sezona kadar artarak devam etmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçı ülkesi konumunda olan Türk ev tekstilinin en büyük fuarı EVTEKS, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin ürün tedariki sağladığı bir platform olarak dikkat çekti.

Perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili, iplikler, yer kaplamaları, duvar kaplamaları ve dekorasyon ürünlerinin yoğun ilgi gördüğü EVTEKS’e katılan firmalar, Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği alım heyeti programı sayesinde ziyaretçilerle B2B ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Fuarda Avrupalılar bej, turkuaz, pudra pembesi, sarı ve mavi gibi açık renkleri, Orta Doğu ve Arap ülkelerinden gelen alıcılar ise daha çok bordo, kahverengi, altın sarısı ve hardal gibi koyu renkli ürünleri tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, "EVTEKS Fuarı’na yurt dışından gelen ziyaretçi ve katılımcılar, bu fuarda ev tekstili sektörünün yükseliş trendinde olacağının sinyallerini verdi." ifadelerini kullandı.

Egem Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uzunoğlu da "Yabancı ziyaretçi bu sene çok fazla. Bunlardan çoğu satışa döndü. Bir ara başımızı ziyaretçiden kaldıramadık." değerlendirmesinde bulundu.

Köseoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Köseoğlu da fuarın tarih değişikliğine rağmen ziyaretçi sayısının çok iyi olduğunu, özellikle yabancı ziyaretçiden memnuniyet duyduklarını aktardı.

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