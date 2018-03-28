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Eybek Suyu çeşmelerinin bakım ve onarımları yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde Eybek Suyu çeşmelerinin bakım ve onarımı devam ediyor.Eybek Suyu çeşmeleri bakımları hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Gerek hayırsever, gerekse belediyemiz tarafından yaptırılan Eybek Suyu çeşmelerinin bakımları yapılmaya başlandı.

Eybek Suyu çeşmelerinin bakım ve onarımları yapılıyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde Eybek Suyu çeşmelerinin bakım ve onarımı devam ediyor.
Eybek Suyu çeşmeleri bakımları hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Gerek hayırsever, gerekse belediyemiz tarafından yaptırılan Eybek Suyu çeşmelerinin bakımları yapılmaya başlandı. Dağların eteklerinden gelen Eybek Sularımız, özellikle farklı şehirlerden ilçemizi ziyaret eden vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bizlerde yerel yönetici olarak halkımızın daha leziz su tüketmesi için emanet edilen çeşmelerimizin bakımlarını rutin olarak yerine getiriyoruz” dedi.

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