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Eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:38 | Son Güncelleme

Irak'ın Telafer kentinden illegal yollarla Ankara'ya geldiği ve Ramazan Bayramı öncesi eylem hazırlığında olduğu gerekçesi ile gözaltı alınan DEAŞ üyesi N.A.F, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Irak'ın Telafer kentinden yasa dışı yollarla Ankara'ya geldiği ve Ramazan Bayramı öncesi eylem hazırlığında olduğu gerekçesi ile gözaltı alınan DEAŞ üyesi N.A.F, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesi eylem hazırlığında olduğu gerekçesi ile düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi N.A.F, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak'ın Telafer kentinden illegal yollarla Ankara'ya geldiği belirlenen zanlının, başkentteki bazı önemli noktaların keşfi ve istihbaratını yaptığı, Ramazan Bayramı öncesi eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilmişti.

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Bayram öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi tutuklandı

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