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Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunarak eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bugün 10 ilçede 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryel ele geçirildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yabncı uyruklu 33 kısı gozaltına alındı pekı bunların uyrugunu bır soleyınde bılelım gercı bılıyoruzda ortadogudakı oy ıcın gelen coplerdır
@erkin_demir_1988 metroda marmara rayda Turk nufusu % 5 bile degıl.....
@binbirdirek_t_2017 Doğru eminönünden tramvaya binin görürsünüz Suriyeli afgan ırak Bangladeşli dolu. Tiplerinden belli zaten kara kara suratları ve sefil giyimleriyle.
aaaa bunlar akapenın bırkaç asabı cocugu degılmıydı....
3 en fazla 5 tanesi Iraklı falandır gerisi Suriyelidir yazsana mynet . akpliler okusun. 15-20 seneye çocuklarının torunlarının başına bu vatansızlar bela olduğunda ortada akpye oy verdim diyen kalmayacak..
Libya nın yıkılışı, Süriye de savaşın başlaması bünları çuval çuval tır tır, uçak uçak doldurup türkiyeye soktunuz, ta ozaman dedimki size bunlar ilerde başınıza bela olur demedi demyin dememe rağmen dinliyen olmadı, şimdi yok şukadar İSİS yakalandı, daışa darbe çakıldı vs vs bunlar hikaye binlerce türkiyenin her köşesinde varlar ve ve neyse demeyim
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