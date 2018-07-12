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Eylem hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına 11-12 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucu eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

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