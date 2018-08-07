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Eylem yapan işçiler yolu trafiğe kapattı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

BİR bankanın oto kiralama şirketinin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan işçiler, eylem yaptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BİR bankanın oto kiralama şirketinin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan işçiler, eylem yaptı. Bankanın Gayrettepe'deki binası önünde toplanan işçiler, bir süre yolu trafiğe kapattı. Polisin müdahalesinin ardından yol kapatma eylemi sona erdi.

(FOTOĞRAF)

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