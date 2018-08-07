HABER

EYLEM YAPAN İŞÇİLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:29 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA Bir bankanın oto kiralama şirketinin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan işçiler, eylem yaptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
Bir bankanın oto kiralama şirketinin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan işçiler, eylem yaptı. Bankanın Gayrettepe'deki binası önünde toplanan işçiler, bir süre yolu trafiğe kapattı. Polisin müdahalesinin ardından yol kapatma eylemi sona erdi.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Eylem yapan işçiler
-İşçilerin yol kapatması

PARTNERRöntgeni görünce... Kimse inanamadıRöntgeni görünce... Kimse inanamadı
Çalıştığı lokantadan kalamar ve jumbo karides çaldıÇalıştığı lokantadan kalamar ve jumbo karides çaldı
Kanserden ölen kardeşinin adını traktörle tarlasına yazıyorKanserden ölen kardeşinin adını traktörle tarlasına yazıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.