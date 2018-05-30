Eylemciler seçim sandıklarının Bağdat'a gönderilmesini engelliyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Araplar, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattıkları eylemlere devam ediyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük şubesine ait deponun önünde haftalardır gösteriler düzenleyen eylemciler, seçim sandıklarının Bağdat'ta gönderilmesini engelliyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Şubesi Basın Sorumlusu Abdulbasıt Derviş, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 186 seçim merkezine ait oy pusulasını Kerkük'ten Bağdat'a gönderemediklerini belirtti.

Seçimlerin gerçekleştiği 12 Mayıs'tan bu yana Komiserlik binası önünde eylem yapıldığını söyleyen Derviş, ''Seçimlere hile ve şaibe karıştığını iddia eden Arap ve Türkmen siyasi parti taraftarları sandıkların bulunduğu merkezin önünde gösteri yapıyor. Oy pusulalarının bulunduğu sandıkların merkezin dışına çıkarılmasını engelliyorlar.'' diye konuştu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliğinin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.

