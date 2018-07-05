HABER

Eylül cinayetinde babadan yürek burkan karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 07:48 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın babası İbrahim Yağlıkara, uzun bir süre daha köyden ayrılmama kararı aldı. Acılı baba, "Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için bu kararı aldık" dedi.

Eylül cinayetinde babadan yürek burkan karar!

Polatlı’da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrikÿdireğininÿdibinde gömülüÿbulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara’nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, DHA'ya konuştu. Baba Yağlıkara, Eylül’ü defnettikten sonra milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın halen köye gelerek taziyede bulunduğunu söyledi. Ayrıca çok sayıda kişinin telefonla kendisini aradığını belirten İbrahim Yağlıkara, yaşanan olayın tüm Türkiye’yi üzdüğünü ifade etti.

"KÖYDEN AYRILMAYACAĞIZ"

Yaklaşık 12 yıldır Bursa’da bir halı firmasının bayiliğini yürüten İbrahim Yağlıkara, yaşanan olay sonrası ailesi ile birlikte bir süre köyde kalma kararı aldıklarını söyledi. Eylül’ün mezarının köyde bulunmasından dolayı bu kararı aldıklarını söyleyen İbrahim Yağlıkara, "Aile bireyleri olarak köyden bir süre ayrılmama kararı aldık. Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için bu kararı aldık. Bu hadise yaşanmasaydı şimdi Bursa’ya dönmüş olacaktık. Maalesef bu olaydan dolayı bir süre burada olacağız" dedi.

1

ŞÜPHELİNİN ANNESİ DE TUTUKLANDI

Bu arada, soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısı Uğur K.’nin annesi Huriye K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Sincan Cezaevi’nde tek kişilik hücrede kalan Uğur K.’nin ise halen tüm soruları yanıtsız bırakıp, suçunu itiraf etmediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltında tutulan 3 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!
Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştıSakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Eylül Yağlıkara Polatlı cinayet

En Çok Okunan Haberler

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur

ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

İlginizi Çekebilir

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Habertürk Gazetesi son sayısı! Okurlarına böyle veda etti

Habertürk Gazetesi son sayısı! Okurlarına böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler de izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler de izledi

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz 2018: İşte 741 bin lira kazandıran numaralar!

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz 2018: İşte 741 bin lira kazandıran numaralar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.