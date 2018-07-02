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Eylül cinayetinde yeni detaylar! 'Daha önce köpeğe tecavüz etmiş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 15:33 | Son Güncelleme

Eylül cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Eylül cinayeti ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi. Hakim Gülen açıklamasında “Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar” dedi.

Eylül cinayetinde yeni detaylar! 'Daha önce köpeğe tecavüz etmiş'

Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili, "Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz" dedi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den Zonguldak'tan milletvekili seçilen Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz mazbatalarını almak için Zonguldak Adliyesi'ne geldi. İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Huriye Gülen, hayırlı olmasını dileyerek Demirtaş ve Yavuzyılmaz'a mazbatalarını verdi. Aynı zamanda Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Gülen, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok üzüldüğünü söyledi. Hakim Gülen her canın önemli olduğunun çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

'GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ'

"Gerçekten çok kötü durum Eylül kızımızın başına gelen. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz. Her canlı, bitkiler, insanlar, hayvanlar birini diğerinden üstün kılmayacaksın. Biri diğerine hizmet ediyor. Doğal dengeyi sağlamak için herkes elinden geleni yapmalı."

Milletvekili Demirtaş ise TBMM'nin açılmasının ardından cinsel istismar konusunun öncelikli olarak ele alınacak konular arasında olduğunu ifade etti. (DHA)


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Eylül Yağlıkara eylül cinayeti huriye gülen Zonguldak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
10 yıl önce kapatılan genel evlerin hijyenik koşullarda acilen açılması gerekiyor. bu şekilde toplum baskılanarak, hadım edilerek yol alınamayacağı bilinmeli, bu pislikleri ve canilikleri tasvip etmek mümkün değil fakat ders çıkarılmalı, acil psikiyatr destekli toplum eğitilmeli, cinsel duygular ayıp olmaktan çıkarılmalı, halk eğitilmeli, eğitimsizlik her konuda olduğu gibi toplumumuza ağır bedeller ödettiriyor.
İDAM ŞART !!!!
cezaevindeki mahkumlar asıl olan cezasını verir o caninin.
kalıcı bir şeyler yapın olaylar oluyor bir iki sanatçı kendi reklamını yapıp sosyal medyadan kınıyor iki gün konuşulup unutuluyor her evladı kendi evladınız yerine koyun öyle düşünün bize bir şey olmaz demeyin dünyanın bin bir türlü hali var sıra sizinkine gelmeden bir şeyler yapın ama gerçekten yapın
Allah insanı şaşırtmasın. Amin
Ahlaksızlık sapkınlık genetikten mi geçiyor yoksa yedikleri içtikleri gıdalardan mı bulaşıyor ? Yoksa Ahlaksız haberlerini mi örnek alıyorlar kendilerine . Sözüm ona dindar kindar toplum yaratıyorlar Hırsızlık yolsuzluk ahlaksızlık vicdansızlık akılsızlık prim yapıyor. Akıl ilim bilime düşman böyle bir zihniyetle memleket bir adım ilerlemez.
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