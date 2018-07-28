HABER

Eylül'ün babasından yürek yakan paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:57 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın (8) babası İbrahim Yağlıkara'nın hazırlattığı video, izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Ankara Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bursa'da yaşamalarına rağmen Uzunbeyli Mahallesi'nde kalmayı tercih eden Şerife-İbrahim Yağlıkara çifti, cinayete kurban giden kızlarının mezarına giderek dua ediyor.

Baba İbrahim Yağlıkara, kızının ölümünden sonra Bursa'da yaşayan bir arkadaşına klip hazırlattı. Hazırlanan klipte Eylül'ün fotoğrafları, cenazeden fotoğraflar ile Yağlıkara çiftinin kızlarının mezarı ziyaret ettiği fotoğraflar yer alıyor.

'ELLERİ YÜZÜNDE GİDERKEN EYLÜL, ARDINDAN BİNLERCE YÜREK AĞLADI'

Yürekleri dağlayan paylaşımda ayrıca, "Bugün bir soysuzun Eylül'ü vurup dibine gömdüğü direk ağladı. Mezar niyetine toprağı yarıp, içini kazdığı kürek ağladı. Aldılar caninin gömdüğü yerden yıkayıp sardılar, arındı kirden. Cemaat namaza durunca, birden musalla denilen durak ağladı. İki kişi varıp mezarı kazdı. Melekler semadan kanadım süzdü. Omuzlarda tabut içinde bir gül. Saçları ipeksi, gözleri Eylül. Elleri yüzünde giderken Eylül, ardından binlerce yürek ağladı. Yattığı beşik, oturduğu minder, geçtiği eşik, yemeğini son kez yediği kaşık, yarım bıraktığı çörek ağladı" ifadelerine yer verildi.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Zeynep'in dikilen parmağı alındıZeynep'in dikilen parmağı alındı
Yanan türbede 2 aydır onarım yapılamıyorYanan türbede 2 aydır onarım yapılamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eylül Yağlıkara Ankara Polatlı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Küçük kız çocuğuna icra geldi! Memurlar böyle götürdü

Küçük kız çocuğuna icra geldi! Memurlar böyle götürdü

İşte FETÖ'nün 'para kasaları!' ABD'de böyle görüntülendiler

İşte FETÖ'nün 'para kasaları!' ABD'de böyle görüntülendiler

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sancaktepe'de toprak kayması! Bir okulun duvarı çöktü

Sancaktepe'de toprak kayması! Bir okulun duvarı çöktü

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.