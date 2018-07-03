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Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 23:46 | Son Güncelleme

Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Eylül Yağlıkara cinayet tutuklama Son dakika

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