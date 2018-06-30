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Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

Ankara Polatlı'da günlerdir aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bir elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulundu, iyi bir haber için bekleyen herkes adeta yasa boğuldu. Eylül'ün katil zanlısı olarak tutuklanan Uğur Koçyiğit arabasında bulunan kan örneklerinin Eylül'ün ailesinden alınan örneklerle eşleşmesine rağmen cinayeti itiraf etmedi. Zanlı hala konuşmuyor

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı.

7 GÜN BOYUNCA ARANDI

Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

KANLI ELDİVEN BULUNDU

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Jandarma, Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DA KATILMIŞ!

Uğur Koçyiğit'in, Eylül'ü kaybolduğu gün arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan Koçyiğit'in akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği, Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.

DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNDE CESEDİ BULUNDU

Dün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazıldı, Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in diktiği belirlendi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eylül'ün cesedinin bulunduğu alana jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Alanda kazılan toprak yığınları ve oluşan çukur dikkat çekti. Jandarma ekipleri vatandaşların olay yerine gitmesine izin vermedi.

7 GÜNDÜR SORGULANIYOR

Olayın bir numaralı şüphelisi, Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanırken, katil zanlısının tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur Koçyiğitin yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında bulunuyor.

Acı haber sonrası yıkılan Yağlıkara ailesini, yakınları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı. Baba İbrahim Yağlıkara evlerinin önünde oluşturulan çadırda taziyeleri kabul edilirken, cenazenin bugün ikindi namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
idam isteriz idam isteriz
Çocuk cinayetinde insan hakkı ihlali, işkence yasağı istisna tutulsa bülbül gibi şakır
İdam çığlıkları atacağımıza eğitim çığlıkları atalım. Ne kadar eğitim o kadar az suç
konuşturmadan bir yerde yok edin olun bitsin
ee siz konuşturmayı beceremezseniz konuşmaz tabi işkence şart işkence edin konuşa kadar lime lime olsun etleri
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