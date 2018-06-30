Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı.

7 GÜN BOYUNCA ARANDI

Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

KANLI ELDİVEN BULUNDU

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Jandarma, Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.