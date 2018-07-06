HABER

Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette yeni bir detay ortaya çıktı! Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'yı (8) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, olay günü küçük kızın amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine giderek kendisine atıştırmalık bir şeyler hazırlanmasını istediği, oturup soğukkanlılıkla yediği öğrenildi

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bir süre köyden ayrılmama kararı alan aile, gelen taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

KAHVALTI YAPMIŞ!

Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü iddiasıyla annesi ile birlikte tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, olay günü, cinayeti işledikten sonra önce Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği belirtildi. Amca Yağlıkara’ya karnının acıktığını ve atıştırmalık kahvaltı türü bir şey hazırlamasını isteyen Uğur Koçyiğit'in, getirilen yiyecekleri soğukkanlılıkla tükettiği ifade edildi.

Ahmet Yağlıkara’nın evindeyken Eylül’ün kaybolduğu haberinin geldiği, Uğur Koçyiğit'in de aileyle birlikte arama çalışmalarına katıldığı bildirildi. Uğur Koçyiğit'in kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin zaman zaman evlerine giderek yemek yediği kaydedildi.

Sincan Cezaevi'nde 13 gündür tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in, halen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Sokak köpeğine sezaryen: 12 yavru dünyaya getirdiSokak köpeğine sezaryen: 12 yavru dünyaya getirdi
Mersin sahillerine 11'inci Mavi BayrakMersin sahillerine 11'inci Mavi Bayrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eylül Yağlıkara Ankara uğur koçyiğit

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!

Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!

Antalya'da korkutan orman yangını!

Antalya'da korkutan orman yangını!

MHP'li Mehmet Altınbaş'ın feci ölümü!

MHP'li Mehmet Altınbaş'ın feci ölümü!

Alparslan Arslan hakkında istenen ceza belli oldu!

Alparslan Arslan hakkında istenen ceza belli oldu!

İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.