Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına 'başsağlığı' telefonu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Polatlı İlçesi'nde kaybolduktan bir hafta sonra ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'i arayarak başsağılığı diledi.

Acılı baba İbrahim Yağlıkara, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuştu. Çocuğunu defnettikten sonra Türkiye'nin her yerinden insanların telefonla aradığını söyleyen Yağlıkara, "Sayın Başbakanımız aradı, başsağılığı diledi. Ayrıca Bursa Valimiz aradı. Her yerden tanımadığım yüzlerce telefon aldım. Çok sayıda CHP’li milletvekili ve kadın kollarından aradılar. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da taziye ziyaretine gelecek" dedi.

'İDAM İSTİYORUZ'

Baba Yağlıkara, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir olayının kendisini ve ailesini bir kez daha üzdüğünü belirterek, “Tüm Türkiye olduğu gibi bizde Leyla'nın ölü bulunmasına çok üzüldük. Yaşadığımız bu olay sonrası Leyla'nın ölü bulunması üzüntümüzü daha da arttırdı. Leyla'nın babasını bu sabah aradım, başsağlığı diledim. Sadece Türkiye değil, tüm dünya yaşanan bu iki olaya üzülüyor. Canilere devletimizin gerekeni yapmasını istiyorum, canımız yanıyor. Hem idam hem de kimyasal hadım olayının gerçekleşmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz" diye konuştu.