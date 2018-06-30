Eylül'ün cansız bedeninin bulunduğu alanın havadan görüntüleri

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı. Dün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak olayla ilgili tutuklanan Uğur Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler burada ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Başlatılan arama çalışması sonucu ceset arama köpeğinin koku hissetmesi üzerine elektrik direği kazıldı. Yapılan kazı sonrası Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik direğini ise, tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in diktiği belirlendi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada Eylül'ün cesedinin bulunduğu alana jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Alanda eşilen toprak yığınları ve oluşan çukur gözlendi. Jandarma ekipleri vatandaşların olay yerine gitmesine izin vermedi.

Bu arada olayın bir numaralı şüphelisi ve tutuklanan Uğur Koçyiğit ise, Eylül'ün kaybolduğu gün arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti. Arama çalışmalarının ardından aynı gün mahalleden ayrılan Uğur Koçyiğit'in Eylül'ü öldürüp daha sonra arama çalışmalarına katıldığı öne sürüldü. Tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanan katil zanlısı Uğur Koçyiğit’in, uzman dedektiflerin sorduğu tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar hiçbir şey konuşmayan Uğur Koçyiğit’in yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında sorgulanıyor.

Öte yandan Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelenmiş, Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptanmıştı.

Acı haber sonrası Yağlıkara ailesi büyük üzüntü yaşadı. Acı haberler yıkılan aileyi yakınları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı. Acılı baba İbrahim Yağlıkara evlerinin önünde oluşturulan çadırda taziyeleri kabul edilirken, cenazenin bugün ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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Haber - Kamera: Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / POLATLI , (Ankara),(DHA)

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