Eylül'ün cenazesi eve getirildi

Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesine ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül’ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı. Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabuta baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisi’ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eylül'ün cenazasinin helallik alınması için babasının evine getirilmesi

_Aile ve yakınlarını tabuta bakarak gözyaşları

_Dua okunması

_Detaylar

Haber - Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/Muhammet BAYRAM/POLATLI, (Ankara) (DHA)

