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Eylül'ün cenazesi eve getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesine ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi.

Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesine ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül’ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı. Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabuta baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisi’ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Eylül'ün cenazasinin helallik alınması için babasının evine getirilmesi
_Aile ve yakınlarını tabuta bakarak gözyaşları
_Dua okunması
_Detaylar
Haber - Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/Muhammet BAYRAM/POLATLI, (Ankara) (DHA)

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