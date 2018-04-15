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Eymir Gölü'nde kuş kimliklendirme istasyonu yeniden faaliyette

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

Türkiye'de kuş kimliklendirme çalışması yürütülen istasyonların sayısının artırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ iş birliği ile Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, 6 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçirildi - Ay başında faaliyete geçen istasyonda 25 türden 168 kuş halkalandı

Türkiye'de kuş kimliklendirme çalışması yürütülen istasyonların sayısının artırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ iş birliğiyle Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, 6 yıl aradan sonra yeniden çalışmalarına başladı.

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, ilkbahar dönemi çalışmalarına 1 Nisan'da ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin'in koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen ile Orman ve Su İşleri Uzmanı Burak Tatar'ın ortak yürütücülüğünde başladı.

- Genetik analizler planlanıyor

İstasyon, başlangıç aşamasında ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde dörder hafta açık kalacak.

İstasyonda yürütülecek halkalama çalışmaları ile göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takvimi ve stratejilerinin ve popülasyon dinamiklerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

Konaklama ekolojisi ve göç stratejisi araştırmalarının yanı sıra kuşlardan alınacak örneklerle genetik analizler planlanıyor.

- 168 kuş halkalandı

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda bir ayı bulmayan kısa sürede 25 türden 168 kuş halkalandı.

Halkalanan türler arasında söğüt bülbülü, karabaşlı ötleğen, ishak kuşu, halkalı sinekkapan, yalıçapkını ve çıvgın öne çıktı.

İstasyonun iki haftalık çalışmalarında ulaşılan en önemli verilerden biri de karatavuk ve bülbüllerle ilgili oldu.

Bülbüllerin en az 7 yıldır Afrika'daki kışlama alanıyla Eymir fidanlığındaki üreme alanı arasında düzenli göç ettiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi eymir gölü ODTÜ

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