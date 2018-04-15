Eymir Gölü'nde kuş kimliklendirme istasyonu yeniden faaliyette

İstasyonda yürütülecek halkalama çalışmaları ile göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takvimi ve stratejilerinin ve popülasyon dinamiklerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

- 168 kuş halkalandı

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda bir ayı bulmayan kısa sürede 25 türden 168 kuş halkalandı.

Halkalanan türler arasında söğüt bülbülü, karabaşlı ötleğen, ishak kuşu, halkalı sinekkapan, yalıçapkını ve çıvgın öne çıktı.

İstasyonun iki haftalık çalışmalarında ulaşılan en önemli verilerden biri de karatavuk ve bülbüllerle ilgili oldu.

Bülbüllerin en az 7 yıldır Afrika'daki kışlama alanıyla Eymir fidanlığındaki üreme alanı arasında düzenli göç ettiği belirlendi.