Eyüp Belediyesi'nden Suriye'de kardeşlik iftarı

BAB (AA) - İstanbul'daki Eyüp Sultan Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen, "Ramazan'la Diriliş Eyüp Belediyesi Kardeşlik İftarı" programından, Suriye'nin Bab ilçesinde binlerce sığınmacı istifade edecek.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Bab ilçesinde bulunan Şibeyran Kampı'nda başlayan program 4 gün sürecek. Günlük 1000 sığınmacının faydalanacağı iftar programı öncesi geçici konaklama merkezinde Doğu Gutalılara gıda kolisi, meyve ve çocuklar için de oyuncak dağıtıldı.

Organizasyona Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölge yetkilileri katıldı.

Şibeyran, geçici konaklama merkezinde barınan Doğu Gutalılara seslenen Aydın, ramazanda birlikte olmak ve Türkiye'nin selamını getirmek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Aydın, dünyanın birçok yerinde mazlumların kanının döküldüğünü hatırlatarak, "Kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız bu yüzden buralara geldik. Türkiye devleti kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sizlerin huzurlu bir şekilde yaşamanız için bütün imkanları seferber ediliyor." diye konuştu.

Yalnız olmadıklarını ve yarınlarda da yalnız kalmayacaklarını vurgulayan Aydın, sadece bilmenizi istiyorum "Türkiye'de bütün yürekler sizin için atıyor." ifadelerini kullandı.

