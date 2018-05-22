Eyüp Sultan Vakfından Priştine'de iftar

PRİŞTİNE (AA) - Eyüp Sultan Vakfı tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de binlerce kişiye iftar verildi.

Başkent'te bulunan "Gençlik Sarayı" üstündeki açık alanda kurulan iftar çadırında vakıf tarafından her akşam binlerce kişi için iftar sofrası kuruluyor.

Eyüp Sultan Vakfı Koordinatörü İskender Yanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakfın 11 yıldır Kosova genelinde üç farklı bölgede iftar çadırı kurduğunu ifade etti.

Yanova, "Kosova'da toplam 5 bin kardeşimize yemek veriyoruz her akşam. Bu, Priştine'deki çadırımız 2 bin kişilik bir çadır. Bir de çok özel, çok ayrıcalığımız var. Nedir o? Çadırımıza gelemeyecek derecede yaşlı, engelli ailelerin evlerine yemek yolluyoruz. Bu bin kişilik bir sayı oluyor. Yani onlarla beraber toplam çadırlarda yenilen ve evlere gönderdiğimiz yemek sayısı her akşam 5 bin kişilik." dedi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da ramazan ayının; yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, huzur, barış, komşuluk, kardeşlik gibi en güzel insani duyguların çoğaldığı çok güzel bir ay olduğunu vurguladı.