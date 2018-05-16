EYÜP SULTAN'DA İLK SAHUR HEYECANI 

- Ramazan ayının ilk sahurunu yapmak için bazı vatandaşlar sofralarını Eyüp Sultan'da kurdu
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA)
Ramazanın ilk sahurunu yapmak için vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'nin önünde ilk sahur sofralarını kurdu. Eyüp Sultan Camii'nin maneviyatının öneminden dolayı ilk sahuru burada geçirmek istediklerini söyleyen vatandaşlar, yiyecekleriyle beraber caminin bahçesinde sahur sofrası kurarak ilk sahurunu yaptı.
“MANEVİYATI YÜKSEK BİR YER"
Üsküdar'dan Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde sahur yapmak için gelen öğrenciler, "İlk sahurumuzu maneviyatı yüksek olan bir yerde yapmak istedik. Ramazan ayının herkese hayır getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Sahur için gelenlerden röp.
-Sahur yapanlardan görüntü
-Mahyadan görüntü
-Genel ve Detaylar
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