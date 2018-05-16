HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

EYÜP SULTAN'DA İLK SAHUR HEYECANI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:53 | Son Güncelleme

Ramazanın ilk sahurunu yapmak için vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'nin önünde ilk sahur sofralarını kurdu.

- Ramazan ayının ilk sahurunu yapmak için bazı vatandaşlar sofralarını Eyüp Sultan'da kurdu

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA)
Ramazanın ilk sahurunu yapmak için vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'nin önünde ilk sahur sofralarını kurdu. Eyüp Sultan Camii'nin maneviyatının öneminden dolayı ilk sahuru burada geçirmek istediklerini söyleyen vatandaşlar, yiyecekleriyle beraber caminin bahçesinde sahur sofrası kurarak ilk sahurunu yaptı.

“MANEVİYATI YÜKSEK BİR YER"
Üsküdar'dan Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde sahur yapmak için gelen öğrenciler, "İlk sahurumuzu maneviyatı yüksek olan bir yerde yapmak istedik. Ramazan ayının herkese hayır getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Sahur için gelenlerden röp.
-Sahur yapanlardan görüntü
-Mahyadan görüntü
-Genel ve Detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.