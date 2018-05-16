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Eyüp Sultan'da ilk sahur heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

Ramazanın ilk sahurunu yapmak için vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'nin önünde ilk sahur sofralarını kurdu.

Ramazan ayının ilk sahurunu yapmak için bazı vatandaşlar sofralarını Eyüp Sultan'da kurdu Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA) Ramazanın ilk sahurunu yapmak için vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'nin önünde ilk sahur sofralarını kurdu. Eyüp Sultan Camii'nin maneviyatının öneminden dolayı ilk sahuru burada geçirmek istediklerini söyleyen vatandaşlar, yiyecekleriyle beraber caminin bahçesinde sahur sofrası kurarak ilk sahurunu yaptı. “MANEVİYATI YÜKSEK BİR YER" Üsküdar'dan Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde sahur yapmak için gelen öğrenciler, "İlk sahurumuzu maneviyatı yüksek olan bir yerde yapmak istedik. Ramazan ayının herkese hayır getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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