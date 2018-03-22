Eyüp Sultan’da Regaip Kandili coşkusu

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisine akın etti. İbadet etmek için camiye gelen vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Regaip Kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camisine gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi drone ile havadan görüntülenirken, Eyüp Sultan Camii’nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.

Eyüp Sultan Camisine annesiyle gelerek dua eden Sevda Gül Pehlivan adlı çocuk, “Annemle, ablamla, kardeşimle dua etmeye geldim. Herkesin yüzü gülsün diye dua ettim” dedi.

Regaip Kandili’nde dua etmek için gelen Şükrü Arıcı adlı vatandaş ise, “Bütün İslam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Bütün İslam alemine ve Türk askerine Allah kolaylık versin. Allah Recep Tayyip Erdoğan’a güç kuvvet ve sağlık sıhhat versin. İnşallah huzurlu bir şekilde 3 ayları geçirmeyi nasip etsin” diye konuştu.