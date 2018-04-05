Eyüp'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Habipler Mahallesi Habipler Pirinççiler Yolu'ndaki bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikanın güvenlik görevlisinin fark ederek durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede fabrikayı saran alevlere çok sayıda itfaiye takımı müdahalede bulunuyor.
Bölgede yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.
Bu arada, yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
(İHA)
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