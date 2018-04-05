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Eyüp'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 06:02 | Son Güncelleme

Eyüp'de izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Habipler Mahallesi Habipler Pirinççiler Yolu'ndaki bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın güvenlik görevlisinin fark ederek durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere çok sayıda itfaiye takımı müdahalede bulunuyor.

Bölgede yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.

Bu arada, yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eyüp fabrika yangın

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