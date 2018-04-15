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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’dan, tarihi hamam ile ilgili müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:39 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı bir programda, Eyüpsultan Camii yanındaki hamam ile ilgili, "Hamamımız zannediyorum bu yılın ikinci yarısında bitecek, hizmete açılacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı bir programda, Eyüpsultan Camii yanındaki hamam ile ilgili, "Hamamımız zannediyorum bu yılın ikinci yarısında bitecek, hizmete açılacak. Hamamımız turizm tanıtım merkezi yani Eyüpsultan tarihi ofisi olarak kullanılacak" dedi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı bir programda, Eyüpsultan Camii yanındaki hamam ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.
Hamam inşaatının devam ettiğini belirten Başkan Remzi Aydın, "Hamam inşaatı devam ediyor, gözükmüyor ama içten içe çok ciddi çalışma var. Hamamımız zannediyorum bu yılın ikinci yarısında bitecek, hizmete açılacak. Hamamımız turizm tanıtım merkezi yani Eyüpsultan tarihi ofisi olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.
Hamamın nasıl olacağı hakkında da bilgi veren Başkan Remzi Aydın şöyle konuştu:
"Eyüpsultanımızı tanıtan, filmlerin, animasyonların oynatılacağı, fotoğrafların yer alacağı yeni hamamın, hamam kültürünün Osmanlı’da nasıl olduğunun anlatılacağı bir tanıtım merkezi olacak. Hamam içerisinde kitap satış reyonu, hediyelik eşya satışı standı olacak"
"Bu yılın ikinci yarısında açılacak"
Başkan Remzi Aydın ayrıca, hamamın bu yıl içinde açılacağının müjdesini de vererek, "Hemen yanında bir meydanı kontrol eden idari hizmet birimlerinin olacağı bir yerimiz olacak. Hamamın arka tarafında çok güzel bir kafe olacak. İnşallah bu yılın ikinci yarısında hamamımız hizmete açılmış olacak. Çok güzel kültür ve turizme yönelik yapı olarak hizmete açılacak" şeklinde konuştu.

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