Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk'te organik pazar kurdu

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi tarafından Organik Yaşam Derneği (ORYAD) işbirliği ile Göktürk Mahallesi'nde organik pazar açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organik pazarda satılan sebze, meyve, kuru gıda ve süt ürünlerinin hepsi organik sertifikası ile satışa sunuluyor. ?ZEHİRSİZ ÜRÜNLER TÜKETMEK İSTİYORUM? Organik pazara gelerek pek çok ürün alan Andaç Özay, "Aileme mümkün olduğunca zehirsiz, doğal kaynaklardan üretilmiş ürünler yedirmek istiyorum. Bu yüzden organik pazara geliyorum. Burası çok iyi oldu. Denetimleri sıkı tutulursa ve güvenimi de sağlarsa her hafta buraya geleceğim" diye konuştu. Sağlıklarını düşünen vatandaşların bu pazara gelmeler gerektiğinin altını çizen Esnaf Aysel Bolat, ?Ürünlerimiz tamamen sertifikalı. Sürekli denetim altında tutuyoruz. Müşteriler gelip gönül rahatlığıyla buradan alışveriş yapabilirler. Bir kere bile olsun gelip görsünler ve bu ürünleri denesinler. Herkesi buraya bekliyoruz? dedi. BU ÇİLEKLER TAMAMEN ORGANİK Anamur?da cam serada yetiştirdiği ürünler İstanbullularla buluşturan Esnaf Ahmet Sertkaya, kış aylarında çoğu kişinin gözlerinin aradığı ama hormonlu olabilir diye uzak durduğu çilekler hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi: "Bize verilen organik ürün sertifikaları çıkmadan da analiz yapılıyor. Sertifikalar çıktıktan sonra da ihmal etmiyoruz ve ara ara analizlerimize devam ediyoruz. Çileklerimiz tamamen doğaldır. Zaten ara ara ilçe tarım müdürlükleri ve sertifikaları bize veren ORYAD da analizlerine devam ediyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla buradan çilek alabilirler." ?HER ESNAF BU PAZARDA YER ALAMIYOR? Türkiye?nin her yerinden gelen 18?i üretici 22 esnafın pazarda yerini aldığını kaydeden ORYAD Başkanı Doğan Bayram, her esnafın buraya katılamadığını ve isteyenlerin ise belli koşullara tabi tutularak buraya geldiğini söyledi. Bayram, ?Esnafın arazisinin ve ürettiği ürünlerin yüzde 100 organik olması gerekiyor. Vatandaşlarımız pazara geliş aşamasına kadar hiçbir şekilde kimyasal madde içermeyen ürünleri buradan temin edebilirler? ifadelerini kullandı. Açılış kurdelesini kestikten sonra organik pazardan alışveriş yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ?Burada satılan tüm ürünler sertifikalıdır. Yüzde 100 güvenle alışveriş yapılabilir? dedi.