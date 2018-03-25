Eyüpsultan Belediyesi Nişanca esnafıyla buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, saha çalışmaları devam etmekte olan Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetim Projesi kapsamında Nişanca esnafı ile bir araya geldi. Esnaflarla yapılan toplantıda kent mobilyalarından, alan destek çalışmalarına kadar bir çok ürün tanıtıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetim Projesi (ESTAM) kapsamında esnafı bilinçlendiriyor. ESTAM projesi kapsamında Eyüpsultan’ın tarihi dokusu ve kent estetiğini hak ettiği ışıltısına kavuşurken, diğer bir yandan da ilçenin yaşayan kimliği ve dokusu ihya ediliyor. Alt yapı çalışmaları, aydınlatma, temizlik ve zemin döşemelerinden kaynaklanan sorunlar giderilerek caddeler canlanıyor. Öte yandan Eyüpsultan’a has desenlerle tasarlanan hediyelik eşyalar ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Eyüpsultan esnafı tek tek bilgilendiriliyor

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetim Projesi kapsamında Nişanca esnafı ile bir araya geldi. İlçede tamamlanmış olan Esnaf Eğitim Programı’nın ardından, ilçe esnafı sokak sokak ziyaret edilerek bilgilendirildi. ESTAM kapsamında Nişanca Akarçeşme esnafı ile yapılan toplantıda kent mobilyaları, sokak sağlıklaştırma, aydınlatma çalışmaları, alan destek çalışmaları ve Eyüpsultan için tasarlanan ürünler tanıtıldı.