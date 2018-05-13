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Eyüpsultan Belediyesinden Anneler Günü'ne özel video

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesinden Anneler Günü'ne özel video

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı olan Simurg'un Bilgi Evleri öğrencileri, Anneler Günü'ne özel video hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evi'nde müzik dersleri veren Turgut Yıldız ve radyocu Recep Kara'nın rehberlik ettiği öğrenciler, söz ve müziği Muammer Sun'a ait "Güneşin alası çok" türküsünü seslendirdi.

Eyüp Meydanı, Cülüs Yolu, Mihrimah Paşa İmarethanesi önü, Reşat Paşa Türbesi önü ve Pierre Loti'de gerçekleştirilen video çekiminde öğrenciler, anne sevgisini seslendirdikleri türküyle dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü eyüpsultan

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