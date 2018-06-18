Eyüpsultan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına özel klinik

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN Belediyesi'nin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği haftanın 6 günü hizmet veriyor.

Sokak hayvanları için ambulanstan, barınma ve besleme noktalarına, kediler için özel evlerden mama dağıtımına kadar birçok çalışmaya imza atan Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nde her yıl yüzlerce hayvanın tedavisini gerçekleştiriyor. 'Kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımızın güvenli yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz' diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Sokak hayvanlarına iyileştirme yapmak ve onların yaşayacakları mekanlar oluşturmak, onların sağlıklarını takip etmek hem onlar açısından hem de diğer çevre ve insanlar açısından faydalı bir çalışma. Hayvanlarımız bize emanet, Eyüpsultan Belediyesi olarak çok ciddi projeleri hayata geçirdik" dedi.

TEŞHİS VE TEDAVİLERİ YAPILIYOR

Klinikte sahipsiz hayvanların klinik (ayakta) ve poliklinik (yatarak) düzeyindeki teşhis ve tedavileri yaptıklarını belirten Remzi Aydın, "Ayrıca sahipsiz kedilerin kısırlaştırılması, kuduz aşılarının, parazit uygulamalarının yapılması, mikroçip uygulamalarının yapılarak kayıt altına alınması, sahiplendirilmesi, sahipli hayvanların kuduz aşılamalarının yapılarak kayıt altına alınması gibi birçok hizmet veriliyor” diye konuştu.