Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezlerinde düzenlenen kurslara yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Kültür Sanat Merkezlerinde vermiş olduğu kurslar, aralarında Hat, Tezhip, Ud ve Piyano’nun bulunduğu 32 farklı branşıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin 2017- 2018 eğitim sezonunda Kültür Sanat Merkezlerinde eğitim verdiği kurslarda 965 öğrenci aktif olarak ders alıyor. Eğitimlere yalnızca Eyüpsultanlılar değil, İstanbul’un birçok farklı ilçesinden kursiyerlerde büyük ilgi gösteriyor. İlçedeki 7 merkezde Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini, Kanun, Ney, Bendir, Ud, Keman ve piyano’nun da araklarında bulunduğu toplam 32 branşta eğitimler veriliyor.

10 yaşın üzerindeki herkes eğitimlere katılabiliyor

Eyüpsultanlılara yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı sunmak amacı ile verilen kültür sanat eğitim kursları, Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi, Eyüp Kültür Sanat Merkezi, Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi, Afife Hatun Kültür Evi, Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi, Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi, Zalmahmutpaşa Külliyesi Eyüp Kitabiyat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 10 yaş ve üzeri herkesin yararlanabildiği eğitimler, Mayıs ayının son haftasına kadar devam edecek.