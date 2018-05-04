Eyüpsultan Kültür Sanat Sezonu Kapanış Programı

Kültür ve sanat için düzenlenen etkinliklerde salonları doldurmanın zor olduğunu dile getiren Aydın, "Sanat, kültür ve medeniyet anlamında çok nitelikli bir müktesebata, çok güzel bir mirasa sahip olmamıza rağmen bunun hakkını veremiyoruz." dedi.

Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Aydın, 8 merkezde 37 eğitmenin 26 branştaki eğitimleri sonucu ortaya çıkan çalışmaların Miras Sergisi'nde görüldüğünü, bu eserlerin kalitesinin ve standardının yüksek olmasının mutluluk verici olduğunu anlattı.

Tören öncesinde bir sene boyunca çini, seramik, çömlek, minyatür, ebru, hat, kaligrafi, tezhip, resim ve cam sanatı kurslarına katılan kursiyerlerin çalışmalarından oluşan "Miras Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından farklı alanlarda düzenlenen kültür sanat etkinlikleri ile sanat eğitimleri için Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde (EKSM) kapanış programı düzenlendi.

Aydın, Eyüpsultan Belediyesi olarak kültür ve sanat alanındaki boşluğu doldurmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Eyüpsultan ilçesi İstanbul'un kalbi, medeniyetimizin en önemli miras ve merkezlerinden biri. Böylesine nitelikli bir yerde belediyecilik yapıyorsanız bunun hakkını vermek zorundasınız. Biz de bütün projelerimizi bu mükellefiyetten hareketle oluşturduk. Gençlerde ve tüm yaşlardaki insanlarımızla hep bu amacı gözettik ve amacımıza doğru emin adımlarla ilerledik. Kültürümüzü yakalamak, onunla buluşmak, medeniyetimiz, tarihimiz, geçmişimiz ve estetiğimizle köprüler kurmak hep sanatla mümkün olabiliyor."

Bütün şehrin, ülkenin, hatta dünyanın burada yapılan çalışmalardan ilham almasını istediklerini ifade eden Aydın, bir yıl boyunca yapılan faaliyetlerde emeği geçenlere, etkinliklere katılan vatandaşlara, kursiyer ve hocalara teşekkür etti.

Etkinlik, Eyüpsultan'da yapılan kültür sanat faaliyetlerine ilişkin sinevizyon gösterisinin ardından, Eyüpsultan Tiyatro Okulu öğrencilerinin William Shakespeare ve Hz. Mevlana'nın eserlerinden sahneye koyduğu oyunlarla devam etti.

Eyüpsultan Halk Oyunları öğrencilerinin Antep ve Ege yöresine ait halk oyunları ve müzik atölyeleri öğrencilerinin konseriyle sona eren kapanış programı, sahne alan öğrencilerin ailelerinin yanı sıra, sergide eserleri bulunan kursiyerler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

