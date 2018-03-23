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Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan ve kargaların saldırısına uğrayan kedi için vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan ve kargaların saldırısına uğrayan kedi için vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Ekipler kurtardıkları kediyi tedavi altına aldı, ardından yeniden doğaya bıraktı.
Eyüp Sultan Bulvarı’nda bulunan bir ağaca çıkan kedi, kargaların saldırısı nedeniyle aşağıya inemeyerek ağaçta mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi çalışanları, kediyi kurtarmak için seferber oldu.
Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine Götürüldü
Ağaca çıkamayan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri geldi. Veteriner ekipleri vatandaşların alkışları eşliğinde kediyi ağaçtan alarak tedavi için Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine götürdü. Hafif yaralanan kedi, tedavi sürecinin ardından kurtarıldığı bölgeye yeniden bırakıldı.

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

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Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı
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Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı
3 / 6

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı
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Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı
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Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı
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Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

Eyüpsultan’da ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı
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