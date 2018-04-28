HABER

Eyüpsultan'da asayiş ve narkotik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da asayiş ve narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da çok sayıda Jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yol kontrol noktalarında ve mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının yakalanması için metruk binalar ile umuma açık yerler arandı.

Jandarma ekipleri, şüpheli görülen şahısların üstlerini arayarak kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya Asayiş Timleri, Jandarma Komando birlikleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Trafik ve Asayiş ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında ise araçlar durdurularak kontrol edildi.

Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahıslara adli işlem yapıldı.

Kimlik sorgulamaları yeni barkod okuyucular kullanılarak seri bir şekilde gerçekleştirildi.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?
Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!
CHP'den Abdullah Gül tepkisiCHP'den Abdullah Gül tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan Jandarma Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Günlük burç yorumları: 28 Nisan İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 28 Nisan İrem Su'dan günlük burç yorumları

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı: Bir hafta sürecek!

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı: Bir hafta sürecek!

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.