Eyüpsultan'da asayiş ve narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da çok sayıda Jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yol kontrol noktalarında ve mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının yakalanması için metruk binalar ile umuma açık yerler arandı.

Jandarma ekipleri, şüpheli görülen şahısların üstlerini arayarak kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya Asayiş Timleri, Jandarma Komando birlikleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Trafik ve Asayiş ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında ise araçlar durdurularak kontrol edildi.

Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahıslara adli işlem yapıldı.

Kimlik sorgulamaları yeni barkod okuyucular kullanılarak seri bir şekilde gerçekleştirildi.

