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EYÜPSULTAN'DA BETON MİKSERİNİN EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 20:13 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da seyir halindeki beton mikserinin ezdiği 85 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Eyüpsultan'da seyir halindeki beton mikserinin ezdiği 85 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni izledi
Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilpınar Budak sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri yolun karşısına geçmek isteyen Emine Yükselen'i (85) ezdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin tekerlekleri altında kalan yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren beton mikseri sürücüsü baygınlık geçirdi. Sürücü, gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Annesinin kaza haberini alıp gelen Meral Yükselen de, uzun süre gözyaşı döktü. Polis kaza yerine geniş bir güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Her dakika çoğalan kalabalık merakla olan biteni izledi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında hazır bekleyen ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bir görgü tanığı "Kaza gözümüzün önünde oldu. Biz kamyonu durdurmak için bağırdık ama bizi duymadı. Kadın yaşlıydı, pratik biri olsa zaten kurtulurdu. Mikser sürücüsü ağlayarak kaçtı o da şoktaydı. Burada kalsaydı onu linç ederlerdi" dedi.
Bir diğer görgü tanığı da "Burada yarım servis otobüsü vardı. Kadın servis otobüsü ve beton mikserinin arasında kaldı. Panik yapıntı Beton mikserinin altında kaldı, beton mikseri sürücüsü büyük ihtimal göremedi" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri
-Beton mikseri
-Üstü kartonlarla örtülü ceset
-Sağlık ve polis ekipleri
-Polisin güvenlik şeridi
-Görgü tanıkları ile röportajlar
-Toplanan kalabalık
-Cesedin incelenmesi sırasında polisin meraklı kalabalığın önünü kartonlarla kapatması
-Annesinin kaza haberini alıp gelen Meral Yükselen'in gözyaşı dökmesi
-Polis ve sağlık ekiplerinin Meral Yükselen'i teselli etmeye çalışması
-Cesedin ambulans ile götürülmesi
-Beton mikserinin kaza yerinden götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler

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