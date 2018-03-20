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Eyüpsultan’da caddeler düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından prestij cadde projesi kapsamında Girne Caddesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanarak, asfaltlama işlemleri başladı.Girne Caddesi’nde Prestij Caddeçalışmaları kapsamında ilgili kurumlar altyapı çalışmalarını tamamladı.

Eyüpsultan’da caddeler düzenleniyor

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından prestij cadde projesi kapsamında Girne Caddesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanarak, asfaltlama işlemleri başladı.
Girne Caddesi’nde Prestij Caddeçalışmaları kapsamında ilgili kurumlar altyapı çalışmalarını tamamladı. ArdındanEyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüekipleri caddede, yağmursuyu kanalları altyapı uygulamaları ve ızgara sistemleri uygulamaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla caddede gerçekleştiren altyapı uygulamaları tamamlanmış oldu.
Caddede, kaldırım çalışmalarının da tamamlandığı kısımlarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ’Binder’ diye tabir edilen ilk etap asfaltlama çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarda, altyapı uygulamaları için kazılan bölümler asfaltlanıyor. İlk etap çalışmalarda bin 500 ton asfalt kullanılıyor ve caddede bölüm bölüm devam ediyor.

6 bin ton asfalt kullanılacak
Bu sayede vatandaşın mağdur olması önlenerek cadde sürücüler için daha konforlu hale getiriliyor. Caddenin tamamında kaldırım imalat çalışmaları sona erdiğinde ise ’Aşınma tabakası’ tabir edilen asfaltlama çalışması yapılacak.
Bu çalışmada da 6 bin ton asfalt kullanılarak Girne Caddesi’nin tamamı asfaltlanacak.

“Caddeleri olabildiğince rahatlatmayı hedefliyoruz”
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Girne caddesindeki çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Biz caddeleri olabildiğince rahatlatmayı hedefliyoruz. Ama kaldırımlar için vatandaşın önceliği olduğuna inanıyorum. Kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız kaldırımlarda rahat yürüyemezse şehirde yaşamanın bir anlamı olmadığına inanıyoruz. Bütün cadde düzenlemelerimiz rahat yürümeyi, rahat alışveriş yapmayı, engellilerimizin kaldırımı rahat kullanması, bebekli hanımefendilerinin bebek arabalarıyla çok rahat bir şekilde yürümeleri ön görüsüyle yapılıyor."

Eyüpsultan’da caddeler düzenleniyor

Eyüpsultan’da caddeler düzenleniyor

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