HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eyüpsultan'da haşere ilaçlama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 08:30 | Son Güncelleme

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimi dolayısıyla haşere ve sineklere karşı önlem amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da yaz mevsimi dolayısıyla haşere ve sineklere karşı önlem amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerini bulaşıcı hastalıklara karşı korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda larva ilaçlamalarının yanı sıra ilçe genelinde, uçkun (sinek, sivri sinek, karasinek vb.) mücadelesi için de ilaçlama çalışması başlattı.

Üç ekip halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçenin farklı noktalarında, haftada iki sefer olmak üzere tüm mahallelerde ilaçlamalar yapılacak.

- Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, DSÖ onaylı biyolojik ilaçlar kullanılıyor

İlçede genelinde 28 mahallede gerçekleştirilecek çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı biyolojik ilaçlar kullanılıyor.

Ekipler halinde sürdürülen larva ilaçlama çalışmaları yaz ve sonbahar aylarında da sistematik bir şekilde devam edecek.

Tüm bu çalışmalar kapsamında 500 litre sıvı larvasit, 500 kilogram granül larvasit kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Ekiplerimiz Eyüpsultan genelinde sürdürülen çalışmalarla bir yandan toplum sağlığını tehdit eden, bir yandan da vatandaşa huzursuzluk veren karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı sulak alanlar, yeşil alanlar, su birikintileri, kanallar, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınlarını ilaçlıyorlar." ifadelerini kullandı.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecekKandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek
Günlük burç yorumları: 6 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 6 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan Ilaçlama

En Çok Okunan Haberler

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Günlük burç yorumları: 6 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.