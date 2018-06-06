Eyüpsultan'da haşere ilaçlama çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da yaz mevsimi dolayısıyla haşere ve sineklere karşı önlem amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerini bulaşıcı hastalıklara karşı korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda larva ilaçlamalarının yanı sıra ilçe genelinde, uçkun (sinek, sivri sinek, karasinek vb.) mücadelesi için de ilaçlama çalışması başlattı.

Üç ekip halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçenin farklı noktalarında, haftada iki sefer olmak üzere tüm mahallelerde ilaçlamalar yapılacak.

- Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, DSÖ onaylı biyolojik ilaçlar kullanılıyor

İlçede genelinde 28 mahallede gerçekleştirilecek çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı biyolojik ilaçlar kullanılıyor.

Ekipler halinde sürdürülen larva ilaçlama çalışmaları yaz ve sonbahar aylarında da sistematik bir şekilde devam edecek.

Tüm bu çalışmalar kapsamında 500 litre sıvı larvasit, 500 kilogram granül larvasit kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Ekiplerimiz Eyüpsultan genelinde sürdürülen çalışmalarla bir yandan toplum sağlığını tehdit eden, bir yandan da vatandaşa huzursuzluk veren karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı sulak alanlar, yeşil alanlar, su birikintileri, kanallar, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınlarını ilaçlıyorlar." ifadelerini kullandı.

