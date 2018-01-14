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Eyüpsultan'da Kudüs'e destek için "hayır çadırı"

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 40 dakika önce

- İHH Eyüpsultan Gönüllüleri, Kudüs'e destek vermek için "hayır çadırı" kurdu

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Eyüpsultan Gönüllüleri, Kudüs'e yardım için "hayır çadırı" kurdu.

Eyüpsultan Meydanı'nda toplanan İHH Eyüpsultan Gönüllüleri, çadırda ayrıca, Kudüs'le ilgili fotoğraf sergisi de açıldı.

Yardım çadırının kurulmasına öncülük yapan İHH Eyüpsultan Temsilcisi Murat İnkaya, AA muhabirine yaptığı açıklama, "Kudüs'te yaşanan büyük bir dram var. Ayrıca, şer odaklarının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmelerini biz kabul etmiyoruz." dedi.

Eyüpsultan'ın İslam dünyasının 4'üncü mübarek beldesi olduğunu ifade eden İnkaya, "Dolayısıyla bizler şu düşünceyle hareket ediyoruz. Günün birinde işgal güçleri Eyüpsultan Camisi'ne girişi engelleseler ya da evlerimize girişimizi engelleseler neler hissederiz. Bu duyguyla Eyüpsultan Gönülleri olarak bir araya geldik." diye konuştu.

Kurulan çadırda yiyecek-içeceğin yanı sıra, kışlık ihtiyaçlar da bulunurken, satışlardan elde edilecek gelir, Kudüs'e gönderilecek.

(AA)

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