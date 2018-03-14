Eyüpsultan’da ‘Okullar arası voleybol turnuvası’ başladı

Eyüpsultan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası sportif turnuvalar kapsamında yer alan “Okullar arası voleybol turnuvası” başladı.

Okullar Arası Voleybol Turnuvası minik kızlar, küçük kızlar, genç kızlar, yıldız kızlar, küçük erkekler ve genç erkekler olmak üzere 6 kategoride organize edilecek. Turnuvaya 28 okuldan 46 takım, toplam 552 öğrenci katılım sağlayacak.

Turnuvanın ilk maçında yıldız kızlar kategorisinde Özel Haliç Doğa Bilim Ortaokulu ile Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu Cumhuriyet Ortaokulu Spor salonunda karşı karşıya geldi. Özel Haliç Doğa Bilim Ortaokulu, 25-17 ve 25-20’lik setlerle rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Yıldız kızlar ve genç kızlar kategorisinde final maçı 27 Mart’ta, küçük kızlar, genç erkekler ve küçük erkekler kategorisinde ise final maçları 26 Mart’ta yapılacak. İki takımın olduğu minik kızlar kategorisindeki maç ise 22 Mart’ta oynanacak.

Eyüpsultan’da yaşayan gençlere ve çocuklara yönelik yapılan çalışmalara büyük önem veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 2015 yılında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü hayata geçirmişti.