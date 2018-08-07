Eyüpsultan'da parklara takılan MOBESE'lerle çocuklar güvende

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği MOBESE kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki parklardaki güvenliği artırmak için çalışma başlattı. Belediyenin Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla parklara güvenlik kameraları kuruldu.

İlk olarak İslambey Mahallesindeki Hz. Halit ile Arif Paşa parklarına kurulan kamera sistemi yakın zamanda ilçedeki bir çok yere takılacak. Belediye hizmet binasında bulunan kamera takip merkezine aktarılan görüntüler, burada 24 saat boyunca canlı olarak izlenip kayıt altına alınıyor.

Sistem herhangi bir internet sağlayıcısından hizmet almadan, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün kablosuz radyolink cihazları ile oluşturduğu ağ üzerinden çalışıyor. Kamera görüntüleri bu ağ üzerinden merkeze taşınıyor ve kayıt altına alınıyor.

Kameraların parklara kurulumları ve elektrik hatlarının bağlanması işlemi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Daha sonra oluşturulacak sistemde anlık kamera görüntüleri Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından canlı olarak yayınlanmaya başlayacak.