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EYÜPSULTAN'DA REHİNE OPERASYONU... İŞTE O SICAK GÖRÜNTÜLER (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 00:27 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI - Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

Eyüpsultan'da bir markette, çalışanları rehin alan 5 gasp şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı. O anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı

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