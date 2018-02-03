EYÜPSULTAN'DA REHİNE OPERASYONU... İŞTE O SICAK GÖRÜNTÜLER (2)

* Rehineler polis operasyonuyla kurtarıldı.

* Polisin operasyonu kamerada.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ali AKSOYER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Eyüpsultan'da bir markette, çalışanları rehin alan gasp şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı. Rehineler de kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan'da soygun bir markete giren şüpheliler çalışanları rehin aldı. Markete, Asayiş Şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonrası rehineler kurtarılırken, 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise polis tarafından yakalandı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen gasp şüphelilerinin 14 ayrı gasp olayının failleri olduğu ve arandıkları belirtildi. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Operasyon anı

-Market çevresindeki polis hareketliliği

03.02.2018 - 00.24 - Haber Kodu : 180203001

03.02.2018 - 00.42 - Haber Kodu : 180203002