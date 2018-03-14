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Eyüpsultan’da Tıp Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:34 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir kutlama programı düzenlendi.Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde (EKSM)düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir kutlama programı düzenlendi.
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde (EKSM)düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Belce, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koçyiğit, Eyüpsultan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Selattin Temiz, ilçede sağlık kurumlarında görev yapan doktorlar, sağlık personeli ve muhtarlar katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Çanakkale’de cephede canlarını hiçe sayarak vatan savunması için savaşan ve cephe gerisinde sağlık hizmeti veren sağlıkçıların anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

“Tıp bayramınızı kutluyorum”
Başkan Remzi Aydın programda yaptığı konuşmada; esasında Tıp Bayramının, sağlık çalışanlarının, Türk tıbbının senenin 365 günü aynı hassasiyetle ele alınması gereken bir konu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; “Bir farkındalık oluşturmak adına aslında böyle özel günlerin olması da çok da reddedilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, onların sorunları, mesleki gelişimleri gibi konular çok önemli konular. Bu vesileyle Tıp Bayramınızı kutluyorum.”

“İnanılmaz gelişim kaydettik”
Konuşmasında eski dönemlerde sağlık hizmetlerinin ne durumda olduğuna, vatandaşların hastanelerde yaşadıkları sorunlara da değinen Başkan Remzi Aydın şöyle devam etti;
“Özellikle son 10 yılda Türk Sağlık Sistemi’nin, Harvard Üniversitesi’nde tez konusu olacak kadar dikkat çekmesi mutlaka altı çizilmesi gereken bir husustur. Bugün artık geldiğimiz sistemlere kadar inanılmaz bir gelişim kaydettik. Sorunlarımız yok mu tabi ki var. Ama bunları da aşacağız, daha iyisini yapmaya çalışacağız”
Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ise yaptığı konuşmada tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarken Dr. Muhammed Atak, sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmalar ve sağlık alanında verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Aydın’a teşekkür etti.
Öte yandan EKSM fuaye alanında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastaların el emeği eserlerinden oluşan bir de sergi açıldı.

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