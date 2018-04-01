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Eyüpsultan’da ulaşım rahatlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:08 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuk olduğu sosyal medya programında Eyüpsultan’ın ulaşım yönünden rahatlayacağını söyledi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, Eyüpsultan’daki yatırım çalışmaları soruldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuk olduğu sosyal medya programında Eyüpsultan’ın ulaşım yönünden rahatlayacağını söyledi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, Eyüpsultan’daki yatırım çalışmaları soruldu. Eyüpsultan’ın ulaşım açısından İstanbul’un en rahat ve en iyi ilçelerinden biri haline geleceğini dile getiren Başkan Remzi Aydın, "Gayrettepe-Bağcılar Metrosunun önemli bir kısmı ilçemizden geçiyor. Şuan yapımı hızla devam ediyor ve artık sonlara doğru geliyor. Büyükşehir belediyemiz bu yılsonu itibariyle inşallah hizmete açmayı düşünüyor. Ve açıldığında, Taksim-Şişli-Mecidiyeköy-Kağıthane yönlerine giden yolcularımız metroyla çok rahat gidebilecekler” dedi.

“Tramvay hattı yılsonunda açılacak”
Başkan Remzi Aydın, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının yıl sonunda hizmete açılacağı müjdesini de vererek konuşmasını şöyle sürdürdü, “Yine yapımı hızla devam eden Eminönü-Alibeyköy tramvayımız var. İnşallah o da yılsonuna hizmete açılacak. Bu tramvay hattı hizmete girdiğinde Unkapanı, Eminönü bölgesine giden yolcularımız tramvayla gidebilecekler. Hem metro hem tramvay ulaşımımızı çok rahatlatacak. Saatte binlerce yolcu taşıyabilme kapasitesine sahip olan bu iki raylı sistemle karayolu taşımacılığının önemli bir yükü azalmış olacak” diye konuştu.

“Silahtarağa Tüneli yapımı başladı”
Silahtarağa Tüneli hakkında da bilgi veren Başkan Remzi Aydın, “Silahtarağa Tünelimiz başladı. O da yılsonuna bitmiş olacak. Bu tünel bittiğinde ciddi bir şekilde Alibeyköy trafiği rahatlayacak. Köprülerle, viyadüklerle, raylı sistemlerle ilçemizin diğer ilçelere bağlantısı da kuvvetlenecek, çeşitlenecek. İnanıyorum ki yılsonu itibariyle çok ferah çok rahat ulaşılan, ulaşımı sağlanan bir ilçe haline geleceğiz. Esasında bizim ilçemizdeki sabahları olan trafik sıkışıklığı biraz palyatif. Daha doğrusu biraz geçici” şeklinde konuştu.

“Trafik ciddi bir şekilde rahatlayacak”
Trafiğin ciddi olarak rahatlayacağını söyleyen Başkan Aydın, “Özellikle Balat’dan, Fener’den trafik sıkışıklığının geriye basmasıyla etkileniyor ilçemiz. Aslında ilçemizde herhangi bir noktada trafik sıkışıklığı söz konusu olmuyor. Bilgi Üniversitesinin orada sabahları bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Bilgi Üniversitesi Rektörü ile bir çalışma yapacağız. Yaklaşık 2-3 saatlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağım Bilgi Üniversitesine. Hem üniversite ve çevresi hem de çevresindeki trafik akışıyla alakalı uzman arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Orada bazı düzenlemeler yapacağız. Emniyettepe ve Güzeltepe mahallelerimizi ilgilendiren çalışmalar ve düzenlemeler olacak. Kavşak çalışması olacak. Necatibey’den aşağıya inen yerdeki dönüşü kapatmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalar yapıldığında Mareşal Fevzi Çakmak, Bilgi Üniversitesi ve Kağıthane yönlerinde trafiğin ciddi bir şekilde rahatlayacağını söyleyebilirim” dedi.

Eyüpsultan’a bisiklet yolu müjdesi
Eyüpsultan’a bisiklet yolları ve bisiklet ulaşımının oluşturulacağının müjdesini veren Başkan Remzi Aydın, “İSPARK Genel Müdürüyle bir görüşme yaptım. Ondan da bir söz aldım. İstanbul’da belli başlı ilçelerde bisiklet yolları ve bisiklet ulaşımının oluşturulmasına ilişkin bazı projelerinin olduğunu öğrendik.
Zeytinburnu ilçesinde yapmışlar. İkincisini inşallah Eyüpsultan’da yapacaklar. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız gelip fizibilite çalışması yapacaklar. İstiyoruz ki bazı mahallelerimizde, Göktürk gibi düz zemin olan yerlerde ve ilçemizin merkez mahallelerinden ana ulaşım aksına yani metrobüs duraklarına, tramvay ya da metro duraklarına vatandaşlarımız bisikletle gelebilsinler. Bisikletlerini orada bıraksınlar. Akşam tekrar bisikletleriyle evine dönebilsinler istiyoruz. Bu konuyla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde proje somutlaştığında daha detaylı bir şekilde vatandaşlarımıza bunu duyuracağız. Ama şunu da söyleyeyim. Şu anda yapımı devam eden Alibeyköy-Eyüpsultan-Eminönü tramvay hattımızın hemen yanında bir bisiklet yolu inşa edilecek. Dolayısıyla tramvay yoluna paralel bir şekilde bisikletle de seyahat etme imkanı, gezme imkanı vatandaşlarımız bulacak. Bunun da müjdesini vermiş olayım” ifadelerini kullandı.

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